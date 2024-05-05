Yatırımcının uzun zamandır takip ettiği çelik devi halka arz oluyor. Koç Metalurji kaç lot verecek

Borsaya hızlı bir giriş yapması beklenen Türk demir çelik devi Koç Metalurji 125 milyon lot dağıtacak.

Çelik devi Koç Metalurji'nin halka arzı yatırımcılar arasında heyecanla karşılandı. Sermaye Piyasa Kurulu'ndan (SPK) Koç Metalurji’nin halka arz başvurusuna onay çıktı.

Borsa kodu #KOCMT olarak belirlenen Koç Metalurji'nin halka arzı 125.000.000 adet paylarını bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Koç Metalurji’nin halka arz fiyatı ise 20,50 lira olarak belirlendi. Koç Metalurji'nin halka arzında hisse alacak yatırımcılar T1-T2 bakiyelerini kullanılamayacak.

Koç Metalurji’nin halka açıklık oranı ise yüzde 27,47 olacak.

Şirketten yapılan bilgilendirmede ise halka arzdan elde edilecek gelirin hammadde yatırımı, tesis yenilenmesi ve yenilenebilir enerji yatırımları için kullanılacağını aktarıldı.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek hisselerin halka arzı için ise A1 Capital Menkul Değerler konsorsiyumu üstlendi.

KOÇ METALURJİ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Yatırımcının uzun süredir takip ettiği halka arzda Koç Metalurji 9 Mayıs ve 10 Mayıs günlerinde talep toplamaya çıkaracak.

KOÇ METALURJİ KAÇ LOT VERECEK?

Koç Metalurji’nin halk arzında tahmini yatırımcı sayısına göre dağıtacağı lot miktarı:

2.1 Milyon sağlanması halinde 42 Lot- 861 lira

2.5 Milyon sağlanması halinde 35 Lot 717 lira

2.9 Milyon sağlanması halinde 31 Lot 635 lira

3.3 Milyon katılım sağlanması halinde 27 Lot 553 lira

3.7 Milyon katılım sağlanması halinde 24 Lot (492 lira

4.5 Milyon katılım sağlanması halinde 20 Lot (410 lira

4.9 Milyon katılım sağlanması halinde 18 Lot 369 lira