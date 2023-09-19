Otomobil şarampole yuvarlanıp hurdaya döndü: 1 ölü

Eskişehir’de kontrolden çıkan ve bir yolcu otobüsünün çarptığı otomobil şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Otomobil şarampole yuvarlanıp hurdaya döndü: 1 ölü

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 5’inci kilometresi Kanlıpınar rampası yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Nazmiye Çabuk (47) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Nazmiye Çabuk’un direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı esnada aniden yola fırlayan otomobile, Tokat-Çanakkale seferini gerçekleştiren ve Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Hayati K. idaresindeki yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, şarampole yuvarlanarak takla attı.

Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan 47 yaşındaki Nazmiye Çabuk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çabuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, otobüs şoförü Hayati K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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