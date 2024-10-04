Otomobil stepnelerinde kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi

Kırklareli'de park halindeki 2 otomobilin stepnelerinde kaçak sigara ile parfüm ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Sitesi'nde park halinde duran 2 otomobilde gümrük kaçağı ürünler bulunduğunu belirledi. Otomobillerde yapılan aramada stepnelerinde gümrük kaçağı 450 paket sigara ile 22 farklı markalarda parfüm ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.