Otomobil stepnelerinde kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi

Kaynak: İHA
Otomobil stepnelerinde kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi

Kırklareli'de park halinde bulunan 2 otomobilin stepnelerinde kaçak sigara ile parfüm ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de park halindeki 2 otomobilin stepnelerinde kaçak sigara ile parfüm ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Sitesi'nde park halinde duran 2 otomobilde gümrük kaçağı ürünler bulunduğunu belirledi. Otomobillerde yapılan aramada stepnelerinde gümrük kaçağı 450 paket sigara ile 22 farklı markalarda parfüm ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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