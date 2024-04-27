Otomobil su kanalına uçtu: Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Otomobil su kanalına uçtu: Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı
Antalya’da kontrolden çıkıp su kanalına uçan otomobildeki sürücü, kanaldan yüzerek çıkıp olay yerinden kaçtı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç önce kaldırıma çarptı ardından da su kanalına uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilde herhangi bir kişinin olmadığını gördü.

Durum üzerine tanıkların ifadelerine başvuran polis, araçtan çıkan sürücünün kanaldan yüzerek çıktığını ve sonrasında da panikleyerek kaçtığını öğrendi.

Araç plakasından yapılan sorgulamada, otomobilin Gülfer Hanedar adına kayıtlı olduğu belirlendi.

“ARABAYI SATTIM, PARASINI ALDIM AMA DEVRİNİ ALMADI”

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen Hanedar, otomobili yaklaşık 1 buçuk ay önce Halil isminde bir galericiye sattığını, karşı tarafın parasını ödemesine rağmen devrini henüz üzerine almadığını söyledi.

Otomobil su kanalından çekiciyle çıkartılarak otoparka götürüldü.

Polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

aw191453-01.jpg

aw191453-02.jpg

aw191453-03.jpg

aw191453-04.jpg

aw191453-05.jpg

aw191453-06.jpg

aw191453-07.jpg

aw191453-08.jpg

aw191453-09.jpg

aw191453-10.jpg

Son Haberler
Lokanta ve kafelerde KDV zammı. Karar Resmi Gazete'de Gündem
Lokanta ve kafelerde KDV zammı. Karar Resmi Gazete'de
Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Flaş… Flaş… Erzincan’da deprem Gündem
Flaş… Flaş… Erzincan’da deprem
Küçükçekmece’de bir kadın evinde ölü bulundu Yaşam
Küçükçekmece’de bir kadın evinde ölü bulundu
İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı: Cemaat el-İslami lideri öldürüldü Gündem
İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı: Cemaat el-İslami lideri öldürüldü
ABD’den Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık yeni ek askeri yardım Dünya
ABD’den Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık yeni ek askeri yardım