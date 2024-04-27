Otomobil su kanalına uçtu: Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı

Antalya’nın Kepez ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç önce kaldırıma çarptı ardından da su kanalına uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilde herhangi bir kişinin olmadığını gördü.

Durum üzerine tanıkların ifadelerine başvuran polis, araçtan çıkan sürücünün kanaldan yüzerek çıktığını ve sonrasında da panikleyerek kaçtığını öğrendi.

Araç plakasından yapılan sorgulamada, otomobilin Gülfer Hanedar adına kayıtlı olduğu belirlendi.

“ARABAYI SATTIM, PARASINI ALDIM AMA DEVRİNİ ALMADI”

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen Hanedar, otomobili yaklaşık 1 buçuk ay önce Halil isminde bir galericiye sattığını, karşı tarafın parasını ödemesine rağmen devrini henüz üzerine almadığını söyledi.

Otomobil su kanalından çekiciyle çıkartılarak otoparka götürüldü.

Polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.