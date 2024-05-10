Otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi İnci Sokak'ta bugün öğlen saatlerinde kaza meydana geldi.
İddiaya göre, 01 AJT 603 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf Ateş, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.
Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılırken, ilk müdahalesi sonrası sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada kanala düşen otomobil çekici yardımı ile kanaldan çıkarıldı.