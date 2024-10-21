Otomobil sulama kanalına uçtu! Yaralılar var

Kaynak: İHA
Otomobil sulama kanalına uçtu! Yaralılar var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir - Çatmakaya yolu Taşağıl yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (56) idaresindeki 42 ZG 033 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak az seviyede su bulunan sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi A.K. (54) ve kızı A.K. (30) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sulama kanalındaki otomobil ise çekici yardımıyla çıkartılabildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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