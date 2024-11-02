Otomobil sürüye daldı: 17 koyun telef oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil sürüye daldı: 17 koyun telef oldu

Hatay'da karşıdan karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasında dalan otomobil sürücüsünün çarptığı 17 hayvan telef oldu.

Kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Akbez Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sabah saatlerinde Süleyman Uludağ isimli hayvan yetiştiricisi, sürüsünü yolun karşısına geçirmek istediği esnada hayvanlara otomobil çarptı. Kazada, 17 küçükbaş hayvan telef oldu ve araç hasar gördü.

aw320932-04.jpg

Hayvan yetiştiricisi Süleyman Uludağ, bölgede hayvanların geçişi için yol olmadığını söyleyerek, “Araçlardan geçemiyoruz, alt geçit yok. Bu konuda zorluk çekiyoruz, 17 tane hayvanım telef oldu. Ben 250 bin TL kredi çekmiştim. Onu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum” dedi.

aw320932-05.jpg

Son Haberler
Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında 11'i belli oldu
Kayseri’de gol yok! Kayserispor 0-0 Adana Demirspor
Kayseri’de gol yok! Kayserispor 0-0 Adana Demirspor
Fatih Erbakan’dan asgari ücret açıklaması. Rakam verdi
Fatih Erbakan’dan asgari ücret açıklaması. Rakam verdi
Hastaneye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Hastaneye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 41. kez kapılarını açtı
TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 41. kez kapılarını açtı