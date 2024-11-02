Otomobil sürüye daldı: 17 koyun telef oldu

Kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Akbez Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sabah saatlerinde Süleyman Uludağ isimli hayvan yetiştiricisi, sürüsünü yolun karşısına geçirmek istediği esnada hayvanlara otomobil çarptı. Kazada, 17 küçükbaş hayvan telef oldu ve araç hasar gördü.

Hayvan yetiştiricisi Süleyman Uludağ, bölgede hayvanların geçişi için yol olmadığını söyleyerek, “Araçlardan geçemiyoruz, alt geçit yok. Bu konuda zorluk çekiyoruz, 17 tane hayvanım telef oldu. Ben 250 bin TL kredi çekmiştim. Onu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum” dedi.