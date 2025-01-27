Otomobil takla atarak refüje çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil takla atarak refüje çıktı

Bilecik-Yenişehir-Bursa kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Meydana gelen feci kazada sürücü yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Yenişehir-Bursa kara yolunda seyir halindeki 16 EP 374 plakalı otomobil sürücüsü Mert Muhammet Ş., Kepirler Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak, takla artarak devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw378548-02.jpg

aw378548-01.jpg

Son Haberler
Trabzonsporlu Dragus’a Yunan kancası: Tanıdık isim talip oldu
Trabzonsporlu Dragus’a Yunan kancası: Tanıdık isim talip oldu
Kahramanmaraş'ta korkunç cinayet: Süt toplama kavgası kanlı bitti
Kahramanmaraş'ta korkunç cinayet: Süt toplama kavgası kanlı bitti
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda dev operasyon! Çuvallar dolusu uyuşturucu ele geçirildi: Tam 870 kilogram
Sınır Kapısı’nda dev operasyon! Yükün içine gizlenmiş çuvallar dolusu ele geçirildi
Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var
Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var
Bu yaz kimse parmağını bile denize sokamayacak. Akdeniz sahilimizde büyük tehlike. Muğla bu olayı konuşuyor
Bu yaz kimse parmağını bile denize sokamayacak. Akdeniz sahilimizde büyük tehlike. Muğla bu olayı konuşuyor