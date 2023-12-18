Otomobil takla atıp alev alev yandı. Sağ kurtulan sürücü kaçtı

Kaynak: İHA
Bursa'da takla atan otomobil alev aldı. Araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında iddiaya göre Recep Aydın idaresindeki İsmetiye yönüne seyir halinde olan 16 AD 689 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kavşağa hızlı girdi.

Kaldırım taşına çarpan araç takla attı. Yolun kenarındaki bir işletmenin bahçesindeki çitlerin yanında ters bir şekilde durabilen otomobil kazanın şiddeti ile alev aldı.

Alev alan otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yanan otomobil kısa sürede söndürüldü.

Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil kurtarıcı yardımı ile olay yerinde çekildi.

Polis kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

aw100506-02.jpg

aw100506-03.jpg

aw100506-04.jpg

aw100506-05.jpg

aw100506-06.jpg

aw100506-07.jpg

Son Haberler
Ankara'da FETÖ soruşturması. 9 ilde eş zamanlı 19 kişi hakkında gözaltı kararı Gündem
Ankara'da FETÖ soruşturması. 9 ilde eş zamanlı 19 kişi hakkında gözaltı kararı
Inter Lazio'yu 2 golle geçti. Liderliğini sürdürdü Spor
Inter Lazio'yu 2 golle geçti. Liderliğini sürdürdü
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji açıkladı Gündem
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji açıkladı
Polisten 'Sibergöz' operasyonu. 36 şehirde baskınlar düzenlendi Gündem
Polisten 'Sibergöz' operasyonu. 36 şehirde baskınlar düzenlendi
Ölürken gülen soyulurken seyreden toplum çürüyor / Kerim YILMAZ Konuk Kalem
Ölürken gülen soyulurken seyreden toplum çürüyor / Kerim YILMAZ
Asgari ücretten keskin viraj. Bugün ilk kez masaya gelecek Ekonomi
Asgari ücretten keskin viraj. Bugün ilk kez masaya gelecek
Çocuklarda kalbe zarar veren beslenme hataları ortaya çıktı Sağlık
Çocuklarda kalbe zarar veren beslenme hataları ortaya çıktı