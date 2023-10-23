Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Karahalka mevkiinde meydana gelen kazada 34 BSK 361 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

