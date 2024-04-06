Otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil takla attı: 4 yaralı
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.


Ankara'daki kaza, akşam saatlerine Elmadağ ilçesi Samsun yolu üzerinde meydana geldi. İddialar göre, yolda başka bir aracın sıkıştırdığı 06 DHA 711 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybetti ve yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara’ya sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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