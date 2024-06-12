Otomobil takla attı: Anne - kız olay yerinde öldü

Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşen olayda, Durkız Akbaş ve kızı Filiz Akbaş Özüdoğru hayatını kaybetti. Murat Özüdoğru'nun kontrolündeki aracın devrilmesiyle gerçekleşen kaza, Akdoğan köyü yakınlarında vuku buldu.

Olay yerine ivedilikle yönlendirilen acil servis ekipleri, anne Durkız Akbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücü Murat Özüdoğru, eşi ve çocukları ise hemen hastaneye sevk edildi. Filiz Akbaş Özüdoğru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan yaralı kurtulan baba ve çocuğun tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.