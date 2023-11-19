Otomobil takla attı sürücü ölümden döndü

Kaza, Cide ilçesi Şenpazar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ACS 895 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kayarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan yaralı sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.