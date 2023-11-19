TEM'de zincirleme kaza. 3’ü çocuk 7 yaralı

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
TEM'de zincirleme kaza. 3’ü çocuk 7 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki 34 CTV 508 plakalı Fiat marka otomobil, önce A.E. hakimiyetindeki 67 LM 941 plakalı otomobille, ardından da B.Ç.'nin kullandığı 50 ABD 501 plakalı Dacia marka ciple çarpıştı.

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Sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yabancı uyruklu U.G.H.Y. idaresindeki BU 8928 HK plakalı MAN marka tır da kaza yapan araçlara çarparak durabildi. Kazada cipte bulunan Ü.G.T., E.T. ve A.T. aracın içinde sıkıştı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan A.E., E.B., B.Ç., Ü.G.T., E.T., A.T. ve G.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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