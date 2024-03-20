Otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Saat 14.15 sıralarında Çan'a bağlı Kumarlar köyü yakınlarında meydana gelen kazada Çanakkale’den Çan ilçesine seyir halinde olan Bora Çelik idaresindeki otomobil, iddiaya göre yağış sebebiyle kayganlaşan yolda takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Bora Çelik, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.