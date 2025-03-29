Otomobil TIR'a çarptı: Yaralılar var

Kaynak: DHA
Otomobil TIR'a çarptı: Yaralılar var

Karabük'te otomobil park halindeki TIR'a çarptı. Kazada otomobilde yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampası mevkisinde meydana geldi. S.S.'nin kontrolünü yitirdiği 55 AGV 927 plakalı otomobil, park halindeki 41 AKN 012 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan sürücü S.S. ile U.H., D.S., E.S. (4) ve D.S. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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