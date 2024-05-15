Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

Kaza sabah saatlerinde D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Buğday Pazarı yakınında gerçekleşti.

İddia edilene göre Adem Koçoğlu idaresindeki tıra yol kenarında henüz bilinmeyen bir sebeple beklediği esnada, aynı istikametten ilerleyen Muzahattin Ünlü yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

​​​​​​​

Çarpmanın şiddetiyle araç tıra ok gibi saplandı. Meydana gelen kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezine bildirdi.

​​​​​​​

Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Kazada otomobilde yolcu koltuğunda yer alan Şükrü Ünlü (73) hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı.

​​​​​​​ ​​​​​​​

Kaza yüzünden yol araç trafiğine bir süre kapatıldı. Kaza nedeniyle inceleme başlatıldı.