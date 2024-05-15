Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

Kaynak: İHA
Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Tokat’ta bir otomobil tırın altına girdi. Meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saatlerinde D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Buğday Pazarı yakınında gerçekleşti.

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İddia edilene göre Adem Koçoğlu idaresindeki tıra yol kenarında henüz bilinmeyen bir sebeple beklediği esnada, aynı istikametten ilerleyen Muzahattin Ünlü yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle araç tıra ok gibi saplandı. Meydana gelen kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezine bildirdi.

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Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Kazada otomobilde yolcu koltuğunda yer alan Şükrü Ünlü (73) hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı.

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Kaza yüzünden yol araç trafiğine bir süre kapatıldı. Kaza nedeniyle inceleme başlatıldı.

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