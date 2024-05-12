Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Konya - Antalya karayolu üzerindeki Beydiğin Mahallesi’nde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Konya’dan Antalya yönüne doğru ilerleyen bir otomobil, Beydiğin Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yolculuk esnasında yaşanan bu talihsiz olay, sürücü Hamdi Demirci’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan sürücü ve yolcu Cemile Demirci, olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Serik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Her iki yaralının da sağlık durumları hakkında bilgi verilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

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