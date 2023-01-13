Elazığ’da otomobilin çarptığı üniversiteli genç yaralandı

Elazığ’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı.

Kaza, Fırat Üniversitesi Kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HZ 339 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine çarptı.

Kazada üniversite öğrencisi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

(Kaynak: İHA)