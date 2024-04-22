Otomobil yarışı kana bulandı. 7 ölü 20 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
Otomobil yarışı kana bulandı. 7 ölü 20 yaralı
Sri Lanka’nın başkenti Kolombo'da bu Pazar gerçekleştirilen otomobil yarışı feci bir kazaya sahne oldu. Araçlardan biri, yarış sırasında pistten çıkarak seyircilerin bulunduğu alana dalması sonucu 7 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını belirtiliyor.

Başkent Kolombo'nun yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Diyatalawa kasabasında düzenlenen yarış sırasında meydana gelen kaza feci görüntülere sahne oldu.

Kazanın yaşanmasından kısa bir süre sonra basın mensuplarının karşısına çıkan Sri Lanka Polis sözcüsü Nihal Thalduwa, yarış esnasında araçlardan birinin henüz belirlenemeyen bir sebepten pistten çıkarak izleyicilere ve etkinlik görevlilerine çarptığını belirttikten sonra yaşanan kazada, aralarında dört görevlinin de bulunduğu 7 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu bildirildi.

Kazaya neyin sebep olduğunu tespit etmek için Sri Lanka polisi tarafından soruşturma başlattı.

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