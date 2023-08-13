Otomobil Yeşilırmak'a uçtu: 1'i çocuk 5 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde düşen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi, yaralandı.

KAYNAK: DHA
Otomobil Yeşilırmak'a uçtu: 1'i çocuk 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Amasya- Erzincan kara yolu Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat'ın Niksar ilçesine doğru yola çıkan Salim Şeker (44) yönetimindeki 34 JH 8580 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Kazada sürücü Şeker ile Zekiye Kuş (57), Ümit Şeker (20), Güllü Şeker (85) ve Gazi Kaner Kuş (8) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Güllü ile Salim Şeker ve Zekiye Kuş, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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