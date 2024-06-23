Otomobil yoldan çıktı. 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil yoldan çıktı. 3 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir aracın yoldan çıkması sonucunda araç içerisindeki 3 vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki İmranlı ilçesi Kevenli mevkisinde meydana geldi. 64 yaşındaki İ.D. yönetimindeki 06 HBS 35 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ekipleri ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.

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