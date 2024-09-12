Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Halilhan Kahya (18) isimli genç, park halindeki bir aracın sürücü koltuğunda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Elhan köyü yolu üzerinde gerçekleşti. Yoldan geçen vatandaşlar, park halinde duran otomobilde hareketsiz bir kişi fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücü koltuğunda oturur halde bulunan Halilhan Kahya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Başından vurulmuş olan gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

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