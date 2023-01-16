﻿Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 133 dizüstü bilgisayar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 133 dizüstü bilgisayar, 147 dizüstü bilgisayar şarj adaptörü ve 33 bilgisayar çantası bulundu.
Ekipler aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
(AA)
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