Otomobilde öldürdüğü kuyumcunun cesedini bagaja koyarak saatlerce tur attı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir polis merkezine giden E.K., Kazımdirik Mahallesi’ndeki bir özel hastanenin otoparkında park halinde duran otomobilin bagajında ceset olduğu yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, plakası belirlenen otomobilin bagajında 3 kurşunla başından vurulmuş erkek cesedi buldu.

Bagajdan çıkan cansız bedenin kuyumcu dükkanı sahibi 64 yaşındaki Bekir Bozar’a ait olduğu ve aracın da kiralık olduğunu tespit edildi.

Bozar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEYİR HALİNDEYKEN BAŞINA 3 EL ATEŞ EDİLMİŞ

İhbarda bulunan E.K., ifadesinde 19 Mart günü akşam saatlerinde çocukluk arkadaşı F.B.'nin kendisini arayarak, Burak Reis Caddesi'ne çağırdığını söyledi.

Adrese gittiğinde Bozar ile F.B.'nin aynı araçta olduğunu belirten E.K., tarafların isteği ile otomobili kendisinin kullandığını, Bozer’in yanındaki ön koltuğa, arkadaşı F.B.’nin ise arka koltuğa oturduğunu belirtti.

E.K., Bozar’ı eve bırakmak için yola çıktıktan bir süre sonra ikili arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığını kaydetti.

Tartışma sonrası F.B.’nin tabanca ile 3 kez ateş ederek Bozar’ı öldürdüğünü aktaran E.K., kendisine de durmadan otoyola çıkmasını ve Manisa tarafına gitmesini söylediğini ifade etti.

BAGAJDAKİ CESETLE SABAHA KADAR GEZMİŞLER

F.B.’nin talimatıyla bir süre sonra ıssız bir bölgede durup, Bozar’ın cansız bedenini bagaja taşıdıklarını ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kilometrelerce dolaştıktan sonra sabah saatlerinde yeniden İzmir’e döndüklerini anlattı.

E.K., aracı bir özel hastanenin otoparkına bıraktıktan sonra F.B.’nin eve gittiğini ve duş aldıktan sonra polise teslim olacağını vadederek, yanından ayrıldığını dile getirdi.

Ancak gün boyu aramasına rağmen F.B.’ye ulaşamayınca E.K., kendisinin olayı ihbar etmek üzere polis merkezine geldiğini söyledi.

KUYUMCU DÜKKANINDAN ALTIN ÇALIP BORÇ ÖDEMEYE BAŞLADI

Öte yandan F.B.’nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Bozar'a ait kuyumcu dükkanından altın çalındığını da tespit etti.

Durum üzerine araştırmalarını derinleştiren ekipler olayın bir gün sonrasında F.B.'nin borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığını ortaya çıkardı.

F.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, E.K.'nın emniyetteki işlemleri de devam ediyor.