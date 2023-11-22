Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili uyuşturucu araması yapmak için durdurdu.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün, Kemalpaşa'da durdurulan araçta özel eğitimli narkotik köpeği destekli yapılan aramada 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 ecstasy hap ve 41 gram esrar ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.