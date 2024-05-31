Otomobilde yangın. Sürücü canını zor kurtardı

Kaynak: İHA
Otomobilde yangın. Sürücü canını zor kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün çalıştırdığı park halindeki araçta yangın çıktı. Sürücü son anda kurtulurken, otomobilden yükselen alevler başka bir araca sıçradı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan otoparkta yaşandı. Sürücü Ç.Ş., park halindeki 41 PB 027 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada araçta yangın çıktı. Panikle otomobili terk eden C.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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İhbar sonrası yangının çıktığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Bu sırada araçtan yükselen alevler, park halindeki başka bir otomobile de zarar verdi.

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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 41 PB 027 plakalı otomobil kullanılamaz hale gelirken, sol çamurluğu yanan araçta ise maddi hasar meydana geldi.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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