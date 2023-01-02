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Otomobilde zam oranı belli oldu. Niye geldin yeni yıl

Otomotiv piyasası 2023’e yeni zamlarla giriyor. Markalar hafta sonu fiyat listesini güncellemek için mesai yaparken zam oranlarının ortalama yüzde 4 olması tahmin ediliyor.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 10:44
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Otomobilde zam oranı belli oldu

Otomobilde zam oranı belli oldu. Niye geldin yeni yıl
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Otomotiv piyasası üst üste gelen zamlar durulmuyor. 2022 yılında, kurdaki yükseliş ve artan maliyetler paralelinde markalar neredeyse her ay fiyatları güncellemek zorunda kalmıştı. Bazı aylarda markaların zam yapma sıklığı üçe kadar çıkmıştı. Geçen yıl otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 70 zam yaşandı. Türkiye’de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin liraya dayandı. 2023’ün ilk haftası da zamlarla başladı.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Renault, Volkswagen, Hyundai gibi markaların web sitelerinde fiyat listelerine hafta sonu ulaşılamadı. Bu markaların fiyat listesi kategorisine girenler, ‘fiyatlarımız güncellenmektedir’ uyarısı ile karşılaştı. 

Fiyatları güncelleyen birçok markaların zam oranlarını bugün öğlene kadar açıklaması bekleniyor. Otomotiv veri analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, hafta sonu ekip olarak markalarla yaptıkları görüşmeler ve analizler sonucunda bu hafta yapılacak zam oranının ortalama yüzde 4 olmasını beklediklerini ifade etti.

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üstad
2.01.2023 10:53
2. eller pahalanmadan, otomobil alacak olanlar alsınlar,,  
 
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