Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı
Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan 'Genel Güvenlik Yönetmeliği', otomobil satışlarında büyük bir değişikliğe yol açacak. Yeni düzenleme, belirli donanımlara sahip olmayan araçların satışının yasaklanacağını belirtiyor. Otomotiv sektörü, bu kararın ertelenmesi için çaba harcarken temsilciler, "Otomobillerin 2 ay içinde satılması zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Markalar, zararına kampanyalar düzenlemek zorunda kalıyor" dedi.