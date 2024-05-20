Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı

Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan 'Genel Güvenlik Yönetmeliği', otomobil satışlarında büyük bir değişikliğe yol açacak. Yeni düzenleme, belirli donanımlara sahip olmayan araçların satışının yasaklanacağını belirtiyor. Otomotiv sektörü, bu kararın ertelenmesi için çaba harcarken temsilciler, "Otomobillerin 2 ay içinde satılması zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Markalar, zararına kampanyalar düzenlemek zorunda kalıyor" dedi.
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Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı 1

Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, ABS, hava yastığı, ESP gibi güvenlik donanımlarını zorunlu kılıyor.

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Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı 2

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Habertürk'e yaptığı açıklamada, yeni yönetmeliğin Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin sektörü olumsuz etkileyeceğini belirtti.

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Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı 3

Bozkurt, markaların Nisan ayı sonuna kadar araçları faturalandırması gerektiğini ve bu durumun 2 ay içinde satışı yapılabilecek bir otomobilin satılması zorunluluğunu doğurduğunu ifade etti.

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Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı 4

Bozkurt, kararın ertelenmesi için yoğun bir toplantı trafiği yürütüldüğünü, ancak zamanın hızla ilerlediğini ve sürecin tamamlanmasının ardından pazardaki satışların düşeceğini düşündüğünü söyledi.

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Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı 5

Araç satışlarının azalmasının nedenlerine de değinen Bozkurt, bayram tatili gibi faktörlerin yanı sıra taşıt kredilerindeki yüksek faizler ve araç fiyatlarındaki artışların etkili olduğunu belirtti.

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Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı 6

DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Otomobil satışlarında yaşanan azalışın nedenlerini açıklayan Bozkurt, bu düşüşün geçtiğimiz Nisan ayında meydana geldiğini belirtti.

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Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı 7

Ancak, bu düşüşün bayram tatiliyle ilişkilendirilmesine katılmadığını vurguladı. Bozkurt'a göre, satın alma isteği olanlar hala araçlarını alabiliyorlar.

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Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı 8

Ancak, son zamanlarda yeni bir otomobil satın alacak gücü olan kişilerin azaldığını ve araç ihtiyacı olanların sayısında da bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz.

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Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı 9

Ayrıca, taşıt kredilerindeki yüksek faizler ve araç fiyatlarındaki artışlar da satış rakamlarını olumsuz etkiliyor.

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Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı 10
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