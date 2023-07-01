Otomobile arkadan çarpmıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde önündeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobile arkadan çarpmıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı

İHA'dan edinilen bilgiye göre, Motosiklet sürücüsü A.H.B, Balıkesir - Çanakkale kara yolunun kırsal Kavlaklar Mahallesi kavşağında önündeki M.E. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazda çarpmanın şiddeti ile motosikletten düşen sürücü A.H.B, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralı motosiklet sürücüsü A.H.B,'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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