Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Samsun-Sinop kara yolu Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana gelen olayda, dengesini kaybeden Abdullah Kartal'ın kontrolündeki 55 JE 938 plakalı motosiklet, kontrolünü kaybederek, K.T.’nin kontrolündeki 61 ABB 507 plakalı otomobile hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Kartal, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için adli tıpa gönderilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.