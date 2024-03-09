Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne’nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki Şehitlik Parkı önünde kaza meydana geldi.

Keşan Kent Müzesi yönünden çarşı yönüne giden E.G. yönetimindeki 22 RP 535 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve Paşayiğit Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen E.M. idaresindeki 59 ADR 020 plakalı otomobille çarpıştı.

Yoldan çıkan motosiklet, kaldırıma savrulurken, motosiklet sürücüsü E.G. ve arkasındaki Ö.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü E.M., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

otomobile-carpan-motosikletteki-2-kisi-y-23839.jpg

otomobile-carpan-motosikletteki-2-kisi-y-23839-1.jpg

otomobile-carpan-motosikletteki-2-kisi-y-23839-3.jpg

otomobile-carpan-motosikletteki-2-kisi-y-23839-2.jpg

otomobile-carpan-motosikletteki-2-kisi-y-23839-4.jpg

otomobile-carpan-motosikletteki-2-kisi-y-23839-6.jpg

otomobile-carpan-motosikletteki-2-kisi-y-23839-7.jpg

Son Haberler
Fırtınada uçan çatı korku yarattı Gündem
Fırtınada uçan çatı korku yarattı
OPET Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti Ekonomi
OPET Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı tepkisi. ‘Emekliye verecek parası yoksa, emeklinin de verecek oyu yok’ Gündem
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı tepkisi. ‘Emekliye verecek parası yoksa, emeklinin de verecek oyu yok’
Yanmış ve dibi tutmuş tencereler 5 dakikada ilk günkü gibi oluyor! 3 malzeme kullanmanız yeter İpucu
Yanmış ve dibi tutmuş tencereler 5 dakikada ilk günkü gibi oluyor! 3 malzeme kullanmanız yeter
Bıçaklanan üniversite öğrencisi hayata tutunamadı Gündem
Bıçaklanan üniversite öğrencisi hayata tutunamadı
Aziz Yıldırım ‘5 yıl sonra’ dedi Spor
Aziz Yıldırım ‘5 yıl sonra’ dedi
Ahmet Çakar'ın lastiği patladı Spor
Ahmet Çakar'ın lastiği patladı