Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki Şehitlik Parkı önünde kaza meydana geldi.

Keşan Kent Müzesi yönünden çarşı yönüne giden E.G. yönetimindeki 22 RP 535 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve Paşayiğit Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen E.M. idaresindeki 59 ADR 020 plakalı otomobille çarpıştı.

Yoldan çıkan motosiklet, kaldırıma savrulurken, motosiklet sürücüsü E.G. ve arkasındaki Ö.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü E.M., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.