Otomobile çarpıp kaçtı: Başına öyle bir şey geldi ki anında bulundu

Olay, gece saatlerinde Çetin Emeç Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.U.A. idaresindeki otomobile, kimliği tespit edilemeyen bir kamyonet çarptı ve büyük bir gürültüyle caddeye savruldu. Kamyonet sürücüsü, aracın plakasını olay yerinde bırakarak hızla uzaklaştı. Kamyonetin ön plakası ise olay yerinde yere düştü.

Kaza sonucu otomobil içerisinde bulunan S.A. isimli kadın yaralandı ve hemen sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Polis, olay yerinde düşen minibüsün plakasından kaçan sürücünün isminin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.