Otomobile gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği ‘Tina’ buldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada 490 gram kokain ve 3 kilogram skunkla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Otomobile gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği ‘Tina’ buldu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün öğle saatlerinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili bir süre takibe aldı.

Ardından durdurulan otomobilde özel narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada vakumlanmış paketler içinde toplam 490 gram kokain, 3 kilogram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 21 mermi ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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