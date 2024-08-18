Otomobile silahlı saldırı. 1 yaralı



1 kişinin ağır yaralandığı saldırı, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre M.A., içinde bulunduğu araca kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahla saldırması sonucu 5 yerinden vurularak ağır yaralandı. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.A., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı