Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki 3 çocuk ağır yaralandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, yaya geçidinden elektrikli motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan üç çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki 3 çocuk ağır yaralandı

Kazanın meydana geldiği yer Dereköy Mahallesi Samsun-Sinop yolu üzerindedir. 55 AFE 674 plakalı bir otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Yiğit N.'nin idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrildi ve üzerinde bulunan sürücü Yiğit N. ile kuzeni Ramazan N. (14) ve arkadaşı Yasin G. (14) metrelerce sürüklenerek savruldu.

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan çocuklar, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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