Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki 3 çocuk ağır yaralandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, yaya geçidinden elektrikli motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan üç çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.