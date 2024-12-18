Otomobilin çarptığı köpek tampona sıkıştı

Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı köpek tampona sıkıştı

Van'ın Tuşba ilçesinde aracı ile bir köpeği çarpan sürücü, aracından indiğinde köpeğin tampona sıkıştığını gördü.

Köpek, sıkıştığı tampon ile alt panjur kısmından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Aktarılan bilgilere kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ışıklarında meydana geldi. Hareket halindeki otomobil, gece saatlerinde aniden yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Araçtan inen sürücü, köpeğin otomobilin tampon ile alt panjur arasında sıkıştığını görünce gözlerine inanamadı. Kendi imkanları ile köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayan sürücü, itfaiyeyi aradı.

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Kısa sürede olay yerine giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri daha fazla zarar görmeden köpeği sıkıştığı yerden çıkartmak için büyük uğraş verdi. Köpek, uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Köpek, itfaiye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hayvan sağlık merkezine götürüldü.

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