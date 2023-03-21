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Motosiklete çarpan otomobil, bir genci hayattan kopardı

İzmir'de aynı yönde ilerleyen otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Can Yıldıztaş (23) hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 22:21
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Otomobilin çarptığı motorcu hayatını kaybetti

Motosiklete çarpan otomobil, bir genci hayattan kopardı
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İzmir Buca'da Buca Doğu çıkışında, Gaziemir istikametine seyreden H.K. yönetimindeki otomobil aynı yönde ilerleyen Ömer Can Yıldıztaş (23) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje çarpan motosikletin sürücüsü Yıldıztaş yola savruldu.

Kazayı gören sürücülerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan motosiklet sürücüsü Yıldıztaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Yıldıztaş'ın kask takmadığı iddia edildi.

Savcının incelemesinin ardından Yıldıztaş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (DHA)

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