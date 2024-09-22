Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Zonguldak-Ereğli kara yolu Delihakkı rampası mevkisinde yaşandı. B.T., idaresindeki 67 UE 933 plakalı aracıyla Zonguldak istikametine seyir halindeyken Erdem Aydın (42) idaresindeki 67 AEN 849 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Aydın, savrularak yere düştü. Ağır yaralanan Aydın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aydın, kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Trafik ekipleri otomobil sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.