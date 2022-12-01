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Otomobilin çarptığı yaya havada takla atarak metrelerce ileriye sürüklendi

Mersin’de bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan şahıs, 4-5 takla atarak yaklaşık 10 metre ileriye uçtu. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 10:13
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Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçarak hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya havada takla atarak metrelerce ileriye sürüklendi
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Mersin’de Rusya uyruklu sürücünün kullandığı otomobil, karşıdan karşıya geçen şahsa çarparak ölümüne neden oldu. Kaza anında yayanın metrelerce havaya uçup 4-5 takla atarak düşmesi kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Çamlık mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rusya uyruklu Alex Mikisov idaresindeki yabancı plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Kasım Kozak’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya fırlayan Kozak, 4-5 takla atarak yaklaşık 10 metre ileriye düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen trafiği durdurup, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kozak'a ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kozak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde inceleme yaparak, Rus sürücüyü gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


(Kaynak: İHA)

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