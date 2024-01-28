Otomobilin kaputunda 1 kilo uyuşturucu bulundu

Kaynak: İHA
Otomobilin kaputunda 1 kilo uyuşturucu bulundu
Balıkesir’de polis ekipleri tarafından bir otomobilin kaputuna gizlenmiş 1 kilo 72 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Ekiplerin ve narkotik köpeği Cash’ın gerçekleştirdiği arama sonucunda, aracın kaputuna gizlenmiş 1 kilo 72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konuyla ilgili İran uyruklu oldukları belirlenen Gaziantep kayıtlı ve Balıkesir'de ikamet eden O.K., Balıkesir kayıtlı ve Balıkesir'de ikamet eden M.E.S. ile A.H. gözaltına alındı ve haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan işlem başlatıldı.

aw129665-03.jpg

aw129665-04.jpg

aw129665-01.jpg

Son Haberler
Sağlıkçılara yol açan iş makinesi kara saplandı Gündem
Sağlıkçılara yol açan iş makinesi kara saplandı
Uyku apnesi belirtileri neler? Uyku apnesi neden olur? Sağlık
Uyku apnesi belirtileri neler? Uyku apnesi neden olur?
2-0’dan maç veren bir Konyaspor'un futbol aklına ne demeli? Recep Çınar yazdı Spor
2-0’dan maç veren bir Konyaspor'un futbol aklına ne demeli? Recep Çınar yazdı
Kripto paralar toparlanabilecek mi? Ekonomi
Kripto paralar toparlanabilecek mi?
Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem Dünya
Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Minivan ters şeritten gidince facianın eşiğinden dönüldü Gündem
Minivan ters şeritten gidince facianın eşiğinden dönüldü
Elazığ'da 129 köy yolu, ulaşıma kapandı Gündem
Elazığ'da 129 köy yolu, ulaşıma kapandı