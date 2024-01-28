Otomobilin kaputunda 1 kilo uyuşturucu bulundu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Ekiplerin ve narkotik köpeği Cash’ın gerçekleştirdiği arama sonucunda, aracın kaputuna gizlenmiş 1 kilo 72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konuyla ilgili İran uyruklu oldukları belirlenen Gaziantep kayıtlı ve Balıkesir'de ikamet eden O.K., Balıkesir kayıtlı ve Balıkesir'de ikamet eden M.E.S. ile A.H. gözaltına alındı ve haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan işlem başlatıldı.