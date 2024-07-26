Otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada can pazarı

Kaynak: İHA
Otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada can pazarı

Adana'da sulama kanalın içine düşen otomobilde bulunan 6 kişi kanalın içinden vatandaşlarca kurtarıldı.

Otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada can pazarı

Sulama kanalına düşen araçta adeta can pazarı yaşandı. Aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtulan 6 kişi çevredeki vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı.

Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Kazada otomobilde bulunan 6 kişi, aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla can pazarının yaşandığı kanalda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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