Otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada can pazarı
Sulama kanalına düşen araçta adeta can pazarı yaşandı. Aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtulan 6 kişi çevredeki vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı.
Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Kazada otomobilde bulunan 6 kişi, aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla can pazarının yaşandığı kanalda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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