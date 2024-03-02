Otomobilin tavanına çıkıp öpücük atarken düşerek yaralandı. Hiç mi akıllı adam kalmadı bu memlekette

Macera olsun diye arkadaşının kullandığı otomobilin tavanına çıkan kişi, öpücük atmak isterken düşerek hastanelik oldu.

Akıllara durgunluk veren olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. 17 yaşındaki T.Ç., eğlence amaçlı olarak arkadaşının otomobilinin içine değil, tavan bölümüne oturarak yolculuk yapmak istedi.

Ancak otomobil hareket etmeye başladıktan sadece 40 saniye sonra etraftakilere öpücük atmak için bir elini bırakan 17 yaşındaki genç dengesini kaybederek asfalt zemine çakıldı.

"BAŞKA ÜLKEDE YAŞAYAMAM"

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112'ye ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan genci Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 17'lik gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören bir vatandaş "Araç tavandaki adamı hesaba katınca süratliydi. Aracın sürücüsü viraja girdiğinde tavandaki gençte bir elini bırakıp çevredekilere selam vermek istediği sırada düşerek zemine çakıldı. Bu olay bana 'Başka ülkede yaşayamam' dedirtti. Çünkü bu ülkede herkes hayat pahalılığı ve işsizlikten kafayı yemek üzere" yorumunu yaptı.