Ünlü marka 340 bin aracını geri çağırdı. Sorun cıvatada

Bir müşteri yorumunun rutin incelemesinden yola çıkılarak, "2021-2023 Jeep Grand Cherokee ve Jeep Grand Cherokee L modellerinin" kusurlu bir kelepçe cıvatası ile donatıldığını gördü.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan geri çağırma bildirimine göre, bu kusur sonuçta direksiyon simidinin eğilmesine neden olarak araç kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği ifade edildi.

Üretici, "FCA US bu kusurla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporu almadığını” belirterek, "Sürücüler tümseklerden geçerken anormal bir ses veya titreşim fark edebileceğini” belirtti.

ABD’de satılan 338 bin 238 aracın sahipleri, kusurlu olan cıvatanın değiştirilmesi için bayilere davet edildi. Stellantis Group, Ocak 2021'de Fransız otomobil üreticisi Peugeot-Citroën (PSA) ve İtalyan-Amerikan otomobil üreticisi Fiat Chrysler'in (FCA) birleşmesiyle kurulmuştu.