Otomobilin tavanındaki sır çözüldü! Polis gördüklerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bingöl polisi, sahte altın dolandırıcılarına karşı düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. ‘Milyem’ ismi verilen operasyonda otomobilin tavanına gizlenmiş 15 adet sahte ata altın ve 525 bin lira para ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen "Milyem Operasyonu'nda 17 adet sahte altın ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ayarı bozuk sahte altın satışı yapan şahıslara yönelik "Milyem Operasyonu düzenledi. Çalışmalarda şüpheli bir şahsın maddi değeri 70 bin lira olan 2 adet ata lira altın satışı yaptığını tespit edildi. Bunun üzerine yapılan takip sonucunda birlikte hareket ettiği şüpheli diğer şahıs da kullandığı araçla birlikte seyir halinde yakalandı. Şüphelilerin kullandığı aracın tavan döşemesine gizlenmiş vaziyette ayarı bozuk sahte, maddi değeri yaklaşık 525 bin lira olan 15 adet ata lira altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobilin tavanındaki sır çözüldü! Polis gördüklerine inanamadı

Otomobilin tavanındaki sır çözüldü! Polis gördüklerine inanamadı

Otomobilin tavanındaki sır çözüldü! Polis gördüklerine inanamadı

Son Haberler
Gümüş fiyatlarında rekor geldi: Son 15 yılın zirvesine çıktı
Gümüş fiyatlarında rekor geldi: Son 15 yılın zirvesine çıktı
Bıldırcın avcısına polis tuzağı
Bıldırcın avcısına polis tuzağı
Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...
Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem! (1 Ekim 2025)
Çankırı’da deprem!