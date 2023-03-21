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Otomobilin yaşlı kadına çarpma anı kamerada

Bartın'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 23:12
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Otomobilin yaşlı kadına çarpma anı kamerada

Otomobilin yaşlı kadına çarpma anı kamerada
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(İHA) - Kaza, Bartın-Zonguldak karayolunun Çatmaca mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Münevver Kale yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken A.O. yönetimindeki 34 EBC 838 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulup yere düştü. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.O. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpma anı ve kadının çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulduğu görüldü.

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