Otomobiliyle drift atarken motosikletli gence çarpıp kaçtı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobili ile drift attığı iddia edilen sürücü, 25 yaşındaki motosikletliye çarparak olay yerinden kaçtı.

Otomobiliyle drift atarken motosikletli gence çarpıp kaçtı

(İHA) Kaza, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Otomobili ile drift attığı iddia edilen araç sürücüsü, 25 yaşındaki O.Y.’nin kullandığı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisi ile yere savrularak yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Konunun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü daha sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Motosiklet sürücüsünün ayağında kırık olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise drift attığı esnada kaza yaparak kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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