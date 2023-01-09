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Park halindeki kamyona çarptı

Karabük’te alkollü sürücü park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 01:42
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Otomobiliyle park halindeki kamyona çarptı

Park halindeki kamyona çarptı
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Elinden bilgiye göre kaza, Aydınlıkevler Horasanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. A.C. idaresindeki 78 SJ 831 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 78 AS 336 plakalı kamyona arkadan çarptı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kazada otomobilde bulunan S.Ö. ve S.Y. isimli iki şahıs yaralanırken sürücü kazayı yara almadan kurtardı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan trafik polisleri yaptığı kontrolde sürücünün 1.59 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü A.C.’ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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