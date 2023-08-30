Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıda ağır yaralandı

Gaziantep'te, seyir halindeyken otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Halil Ç., ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıda ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Ç., 06 DKU 598 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken husumetlisi kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Çok sayıda merminin otomobile isabet ettiği olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halil Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan Halil Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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