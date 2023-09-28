Otomobille ağaça çarpan genç 27 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, 2 Eylül gece saatlerinde İbrahim Tahtakılıç Caddesinde Yaşar Akar İlkokulu yakınlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Yasin Girgin (23) yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı olarak önce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Girgin daha sonra Afyonkarahisar’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Özel Hastanedeki 27 günlük yaşam müdahalesi veren Girgin, bugün hayatını kaybetti. Girgin’in cenazesi yarın Üçkuyular köyünde toprağa verileceği öğrenildi.